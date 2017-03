Das Interview mit dem BBC-Dad zieht Kreise - BBC-Mum ist souveräner

Swiss beginnt mit der Flottenerneuerung in Genf

Die Fluggesellschaft beginnt am Sonntag mit dem Ersatz der in Genf stationierten Flugzeuge. Mit dem Beginn des Sommerflugplans wird eine CS100-Maschine am Westschweizer Standort eingesetzt. Ende 2018 soll dann die Flottenerneuerung abgeschlossen sein.