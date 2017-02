Der 61. Wiener Opernball beginnt mit einer Trauerminute

Syrien-Gespräche in Genf starten mit allen Vertretern in einem Raum

Zum Auftakt der Syrien-Verhandlungen in Genf sind Regierung und Opposition seit drei Jahren wieder in einem Raum zusammengetroffen. Bei der offiziellen Eröffnung der Gespräche sassen sie sich am Donnerstagabend Auge in Auge gegenüber, aber ohne direkten Kontakt.