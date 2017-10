Der GE-Konzern erhält neuen Verwaltungsratspräsidenten

Nach dem Massaker von Las Vegas mit mehr als 50 Todesopfern mehren sich die Forderungen nach schärferen Waffengesetzen in den USA. "Wir dürfen nicht taub sein bei solchen Massakern, die so viele Leben in so kurzer Zeit auslöschen können", teilte am Montag die Senatorin des Bundesstaats Kalifornien, Dianne Feinstein, mit.