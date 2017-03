Der türkische Aussenminister Cavusoglu kommt nicht in die Schweiz

Grosslawine im Kanton Obwalden hält Rettungskräfte in Atem

Eine Grosslawine in der Region von Kerns OW hat am Samstagnachmittag die Rettungskräfte in Atem gehalten. Befürchtungen, dass mehrere Schneesportler verschüttet wurden, haben sich glücklicherweise nicht bewahrheitet.