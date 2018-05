Deutscher Innenminister bestürzt über Messerangriff in Flensburg

Sirenenalarm in Zürich und Stillstand am Flughafen wegen Gewitter

Unwetter haben am Mittwochabend im Kanton Zürich zu über 700 Feuerwehreinsätzen geführt. In zwei Gemeinden wurde das Trinkwasser verschmutzt. Am Flughafen Zürich-Kloten und auf einer S-Bahn-Strecke im Nordwesten des Kantons wurde der Verkehr durcheinander gebracht.