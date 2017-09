Die Bahnstrecke Zürich-Chur ist nach Entgleisung wieder befahrbar

Schutzbestimmungen für junge Leute in 180 Berufs-Grundausbildungen

Jugendliche ab 15 Jahren müssen in der Berufslehre unter Umständen auch gefährliche Arbeiten verrichten. In 180 beruflichen Grundbildungen sind in den vergangenen drei Jahren besondere Vorschriften für den Schutz von Minderjährigen erarbeitet worden.