Die Schweiz und Marokko verstärken Zusammenarbeit im Energiebereich

Bundesrätin Doris Leuthard und Aziz Rabbah, Minister für Energie, Bergbau und nachhaltige Entwicklung des Königreichs Marokko, haben heute in Genf am Rand der Veranstaltung „Assises européennes de la transition énergétique“ ein sogennantes Memorandum of Understanding (MoU) unterzeichnet. Das Ziel dieser Absichtserklärung besteht darin, die Zusammenarbeit im Energiebereich zu verstärken.