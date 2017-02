Die US-Demokraten lecken ihre Wunden und suchen neue Führung

Entwaffnung der FARC-Guerilla in Kolumbien könnte sich verzögern

Die Entwaffnung der kolumbianischen FARC-Guerilla könnte sich verzögern. Diese Einschätzung machte die FARC-Führung in einem Schreiben an die UNO. Das kolumbianische Militär will kommende Woche mit der Entwaffnung beginnen.