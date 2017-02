Donald Trumps wilde Flucht in den Wahlkampfmodus

Was war das? Ein Wahlkampfauftritt? Eine Bilanz? Ein Gesprächsangebot? Eine erneute Kriegserklärung an die Medien? So eine Medienkonferenz wie diejenige vom Donnerstag hat das Weisse Haus noch nicht erlebt.

Hastige Erklärungsversuche, harte Angriffe, wirre Phrasen, dann wieder kurze Momente ernsthafter Nachdenklichkeit und väterlicher Gönnerhaftigkeit. Über 77 Minuten zieht sich das rohe Spektakel hin, der Präsident wirkt auch am Ende nicht müde.

Holpriger Amtsantritt

Die vergangenen Wochen müssen an Trump gezehrt haben. Ein vor Gericht durchgefallener Einreise- und Flüchtlingsstopp, eine Dauerdebatte um die Russland-Kontakte des inzwischen geschassten Sicherheitsberaters Michael Flynn, zunehmende Kritik aus der eigenen Partei, verheerende Umfragewerte: Trumps Start im Weissen Haus war ein einziger Fehlschlag, von Chaos ist die Rede, von einem Hauen und Stechen innerhalb seines innersten Zirkels, von Ratlosigkeit in den teils noch immer führungslosen Ministerien.

Trump wirkt wie ein der Realität längst entrückter Märchenkönig, wenn er sagt: "Diese Regierung arbeitet wie eine gut abgestimmte Maschine." Die Bilanz sei makellos, kaum eine Regierung habe jemals so schnell so viel geschafft wie seine.

Schliesslich habe er ein Chaos geerbt, das es nun aufzuräumen gelte. Der Präsident steht vor goldfarbenen Vorhängen, während er all das sagt.

Im Wahlkampfmodus

Menschen, die sich auskennen im Weissen Haus, zeichnen ein anderes Bild als er: Trump und seine Leute hätten das Chaos entfacht. Und mitten in diesem geriert er sich wie ein strenger Herrscher, der sich nicht sehr erfolgreich um Milde bemüht.

Er wirkt bei der Medienkonferenz völlig entfesselt, klingt in Teilen wieder ganz so, als stünde die Präsidentschaftswahl erst noch bevor. Er beschwört das Duell mit Hillary Clinton wieder herauf, spielt wie in einer Zeitschleife gefangen noch einmal seine Attacken auf sie ab.

Eigentlich ist Trump jedoch hergekommen, weil er einen neuen Kandidaten für das Arbeitsministerium präsentieren musste. Der ursprüngliche Anwärter Andy Puzder hatte seine Kandidatur zurückgezogen, weil ihm eine Niederlage im Senat sicher gewesen wäre. Es war einer von mehreren Rückschlägen, die Trump plagten.

Aber darum geht es nur kurz. Der Präsident ist hier, um abzurechnen. Mit den Medien, mit seinen Kritikern. Mit all jenen, die sagen, es laufe nicht rund.

Immer wieder Russland

Nur: Trumps erste vier Wochen waren alles andere als reibungslos. Rasch wollte er Ernst machen mit seinen Wahlkampfversprechen, verfügte gleich zu Beginn, dass Menschen aus sieben islamisch geprägten Ländern nicht mehr ins Land kommen dürfen. Aber das Dekret war mit der heissen Nadel gestrickt. Gerichte wiesen Trump deswegen in die Schranken.

Sein Nationaler Sicherheitsberater Michael Flynn stürzte über ein Telefonat mit dem russischen Botschafter. Es ging dabei um die Sanktionen gegen Moskau, das steht nun fest - aber Flynn hat lange das Gegenteil behauptet.

Trump sieht sich nun mit der Frage konfrontiert, was er wann wusste und ob Flynn eigenständig oder auf Anweisung handelte. Aus der Zeit nach der Watergate-Affäre ist der Satz überliefert, die Vertuschung sei schlimmer als das eigentliche Verbrechen. Es ist ein Satz, den so einige in Washington derzeit wieder zitieren.

Trump wagt sich in die Offensive und er tut das so, wie er es auch im Wahlkampf immer wieder gemacht hat: Er wischt alles weg. Das eigentliche Problem seien die gesetzeswidrigen Indiskretionen, die ständigen "leaks", für die er die Geheimdienste verantwortlich macht. Die Medien machten sich mitschuldig, weil sie das alles verbreiteten.

Die Berichte, Mitglieder seines Wahlkampfteams hätten Kontakte zu russischen Vertretern unterhalten, nennt der Präsident "fake news". Er habe mit Russland nichts zu tun, merkt er an.

Später sagt er, es sei eine gute Sache, mit Russland besser zurechtkommen zu wollen. Aber die negative Berichterstattung über das Thema mache das sehr schwer.

Bipolares Verhältnis zu Medien

Trump spricht nicht zu den Journalisten im Raum, er spricht über sie, das eigentliche Publikum sind seine Anhänger draussen im Land. Das macht er selbst zu Anfang klar, als er sagt, er wolle sich direkt an das US-amerikanische Volk wenden, weil die Medien nicht die Wahrheit berichten wollten und würden.

Dann aber der Bruch: Plötzlich geht er in den Nahkampf, lässt fast genüsslich Nachfragen zu. Jim Acosta, vom Sender CNN, dem er noch vor kurzem das Wort abschnitt, darf mehrmals nachfragen. Trump liefert sich Wortgefechte, an einigen Stellen erklärt er, wird für seine Verhältnisse fast philosophisch.

Trumps Verhältnis zu den Medien ist kompliziert, er missachtet viele der traditionellen Häuser und macht daraus keinen Hehl. Er stilisiert sie zum Feindbild. Dann wieder überschüttet er einzelne Journalisten mit Lob. Das ist auch am Donnerstag nicht anders.

Mal ist er auf Augenhöhe mit den Reportern, mal erhebt er sich über sie. Wie ein strenger Lehrer weist er eine Journalistin an, sich beim Stellen ihrer Frage zu erheben. Andere lobt er für den Tiefgang ihrer Fragen.

Einen Reporter, der ihn zu antisemitischen Strömungen unter seinen Anhängern befragt, bezichtigt er, Lügen verbreiten zu wollen. "Willkommen in der Medienwelt. So ist sie, die Presse."

"Informationen wurden mir gegeben"

Trump spielt mit den Fakten, verdreht sie, wie es ihm passt. Aber zumindest bei einer Sache kommt er nicht damit durch. Immer wieder behauptete er fälschlicherweise, er habe so viele Stimmen von Wahlleuten bekommen wie seit Ronald Reagan niemand mehr.

Das stimmt nicht, schon der Republikaner George H.W. Bush kam 1988 auf 426 Stimmen. Trump holte 304. Als ihn ein Journalist darauf anspricht, gerät Trump in Erklärungsnot. "Die Informationen wurden mir gegeben", sagt er.

Es ist ein denkwürdiger Auftritt. Trump bedankt sich am nächsten Morgen für die netten Stellungnahmen, die es über die Medienkonferenz gegeben habe. Der CNN-Journalist Brian Stelter meint, der Präsident lebe in einer Reality-Show, die er selbst kreiert habe.