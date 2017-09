Doris Fiala: "E-Mail im Namen von FDP-Frauen war grobe Illoyalität"

Die Zürcher Nationalrätin Doris Fiala, Präsidentin der FDP-Frauen, hat keinerlei Verständnis für eine E-Mail an Bundesparlamentarier, die am Vortag der Bundesratswahl im Namen der FDP-Frauen den Tessiner Ignazio Cassis zur Wahl empfahl. "Das ist eine grössere Illoyalität", sagte sie am Mittwoch gegenüber dem Schweizer Fernsehen SRF.