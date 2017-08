Doris Leuthard läutet Baustart der Limmattalbahn ein

Die mutmasslichen Mafiosi aus Frauenfeld bleiben in Auslieferungshaft

Drei mutmassliche Mitglieder der Frauenfelder Zelle der 'Ndrangheta bleiben weiterhin in Auslieferungshaft. Dies hat das Bundesstrafgericht entschieden. Die Männer warten in Haft auf einen Entscheid des Bundesgerichts zu ihrer Auslieferung an Italien.