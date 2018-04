Dramatische Rettung für verletzte Zirkus-Elefanten auf Autobahn

Monatliche Zahl der Morde in London erstmals höher als in New York

Erstmals hat London die US-Metropole New York bei der Zahl der Morde übertroffen: Im Februar wurden in der britischen Hauptstadt 15 Menschen getötet, in New York gab es 14 Mordopfer. Im März wurden in London 22 Morde gezählt und so wiederum einer mehr als in New York.