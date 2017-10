Drei Verletzte durch Schüsse nahe US-Mine in Indonesien

Benefizkonzert mit fünf Ex-Präsidenten für Hurrikan-Opfer in Texas

Alle fünf noch lebenden früheren US-Präsidenten haben am Samstag an einem Benefizkonzert für die Hurrikan-Opfer der letzten Wochen teilgenommen. Das Benefizkonzert spielte Erlöse in Höhe von 31 Millionen Dollar ein, 80'000 Spender brachten die Summe zusammen.