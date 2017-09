Drogen im Garten: 15-Jähriger in Deutschland verpfeift seine Mutter

Tunnelbohrarbeiten hinterlassen in Gretzenbach SO Loch im Gelände

Beim Vortrieb für den SBB-Eppenbergtunnel ist am Samstag mitten in einem Feld in Gretzenbach SO ein Loch mit einem Durchmesser von sechs Metern und einer Tiefe von drei Metern entstanden. An dieser Stelle beträgt die Schicht zwischen Tunnel und Erdoberfläche 15 Meter.