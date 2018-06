Durchzogenes Zeugnis für Zürcher Behörden im Fall Jürg Jegge

Betrunkener Rollerfahrer fährt in Ennetbürgen in Kandelaber

Verletzungen an Gesicht und Knie hat sich ein stark alkoholisierter Rollerfahrer am Mittwochabend in Ennetbürgen zugezogen. Er war mit seinem Zweirad in einen Kandelaber gefahren und wurde anschliessend ins Kantonsspital gebracht.