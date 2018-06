EDA widerspricht: Flankierenden Massnahmen weiterhin "rote Linien"

Unwetter in Lausanne richtet Millionenschäden an

Das heftige Unwetter in Lausanne in der Nacht auf Dienstag hat Schäden in Millionenhöhe angerichtet. Die kantonale Gebäudeversicherung rechnet laut ersten Schätzungen mit einem Schadenaufwand in der Höhe von rund fünf Millionen Franken.