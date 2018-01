EFK: SEM muss bei Aufsicht über Integrationsprogramme nachbessern

2015 gab der Bund 132,4 Millionen Franken für die Integration von Zugewanderten aus, wie die EFK in ihrem am Donnerstag veröffentlichten Bericht schreibt. Das waren rund 48 Millionen Franken mehr als 2014. Grund war die gestiegene Zahl von Asylgesuchen. Das meiste Geld ging an die Kantone.

Die spezifischen kantonalen Integrationsprogramme gibt es seit 2014. Das SEM hat mit ihnen für den Zeitraum 2014 bis 2017 erstmals Programmvereinbarungen abgeschlossen und dabei Ziele gesetzt. Die Programme reichen von Information und Beratung über Sprache, Arbeitsmarktfähigkeit bis gesellschaftliche Integration.

Fehlende Ressourcen

Die Aufsicht über die kantonalen Programme hat die Abteilung Integration des SEM. Diese habe bisher zwar sehr viel erreicht, hält die EFK in dem Bericht fest, aber noch nicht das nötige Niveau. In ihren Augen liegt das daran, dass fachliche und zeitliche Ressourcen fehlen.

"Es wird sich deshalb nicht vermeiden lassen, die Aufsichtsfunktion beim SEM neu zu organisieren", schreibt die EFK. Weiter müsse das SEM dafür sorgen, dass in allen Kantonen ein Aufsichtskonzept erstellt und auch implementiert wird, und dies so rasch als möglich.

Weiter bemängelt die EFK, dass Wirkungsanalysen im Konzept als auch in dessen Umsetzung ungenügend berücksichtigt werden. Die Vereinbarungen mit den Kantonen und auch die Integrationsprogramme selbst seien auf Wirkung ausgelegt, schreibt sie dazu.

Regeln für Buchprüfung

Das Aufsichtskonzept dagegen schliesse Wirkungsanalysen weitgehend aus. Die EFK fordert darum eine "Evaluationsstrategie". Umsetzen müssen diese das SEM und die Kantone gemeinsam. Weiter verlangt die EFK klare Regeln zur Frage, wann eine externe Buchprüfung angezeigt ist. Dies müsse im Konzept noch definiert werden.

Das SEM will prüfen, wie die Aufsichtstätigkeit verstärkt und verbessert werden kann, wie es in seiner Stellungnahme heisst. Einen Teil der Kritik weist es zurück: Es habe regelmässig Evaluationen und Studien zur Wirkung der Integrationsprogramme in Auftrag gegeben. Diese habe die EFK nicht genügend zur Kenntnis genommen.