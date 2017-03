EU-Parlamentsausschuss rügt Personalentscheidungen von Schulz

Polizei: Vier Tote und mindestens 20 Verletzte in London

Beim Doppelanschlag am britischen Parlament sind nach Angaben der Polizei vier Menschen getötet worden, darunter ein mutmasslicher Täter und ein Polizist. Mindestens 20 weitere Menschen wurden verletzt, wie ein Sprecher von Scotland Yard am Mittwoch in London sagte.