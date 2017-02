EU-Staaten verlängern definitiv Grenzkontrollen im Schengenraum

Der EU-Minister haben an ihrem Treffen am Dienstag in Brüssel die Verlängerung der Grenzkontrollen innerhalb des Schengenraumes für weitere drei Monate endgültig abgesegnet. Deutschland, Österreich, Schweden, Dänemark und Norwegen dürfen ihre im Zuge der Flüchtlingskrise vor 17 Monaten eingeführten Grenzkontrollen bis Mitte Mai aufrechterhalten. Die Schweiz ist davon aber nicht betroffen.