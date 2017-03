EU bietet Briten Freihandelsgespräche vor Brexit-Vollzug an

Die Fortschritte müssten in einer ersten Phase der Brexit-Verhandlungen erreicht werden, um in einer zweiten Phase die Eröffnung von Gesprächen über ein Freihandelsabkommen zu erreichen, das Grossbritannien mit der EU anstrebt, heisst es in den Entwürfen für die Leitlinien der 27 EU-Staaten, die am Freitag veröffentlicht wurden.

Andere Teile der Leitlinien dürften zwei Tage nach der formellen Aktivierung des EU-Austritts-Artikels 50 durch die britische Regierung in London auf weniger Gegenliebe stossen.

So soll Grossbritannien in einer Übergangsphase nach dem Brexit 2019 so lange die EU-Gesetze akzeptieren, bis das Freihandelsabkommen abgeschlossen ist. Dazu zählen finanzielle Verpflichtungen und die Unterwerfung unter die Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union.

Die Leitlinien, die EU-Ratspräsident Donald Tusk am Freitag an die Regierungen der 27 EU-Staaten geschickt hat, werden in den kommenden Wochen womöglich noch verändert. Am 29. April treffen sich die 27 Staaten zu einem Sondergipfel in Brüssel.