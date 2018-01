EU will Übergangsperiode mit Grossbritannien nur bis Ende 2020

Jetzt könne man die zweite Phase "dieser aussergewöhnlich komplexen Verhandlungen beginnen", sagte EU-Chefunterhändler Michel Barnier nach dem Treffen mit den Ministern. Gleichzeitig verlangte er schnellstens eine klare Ansage aus London, wie die langfristige Partnerschaft aussehen soll.

Grossbritannien will die EU Ende März 2019 verlassen. Bis März wollen beide Seiten nun als nächstes die Bedingungen der Zeit unmittelbar nach dem Austritt aushandeln, anschliessend die künftigen Beziehungen.

Drei Monate weniger

Die britische Premierministerin Theresa May hatte eine Übergangsphase von zwei Jahren vorgeschlagen - also bis März 2021. Damit will London Zeit gewinnen, um ein neues Handelsabkommen mit der EU zu verhandeln. Während dieser Übergangszeit soll sich für Bürger und Unternehmen möglichst wenig ändern.

Nun wird die Übergangsperiode aber kürzer ausfallen als von May gewünscht. In den von den 27 EU-Staaten verabschiedeten Verhandlungsleitlinien heisst es nun, die Übergangsphase solle "nicht über den 31. Dezember 2020" hinausgehen.

Grund dafür ist der mehrjährige Budgetrahmen der EU, der zu dieser Zeit endet. Sonst müssten für einige Monate mit London neue Finanzvereinbarungen getroffen werden.

EU-Recht soll weiter gelten

Während der Übergangsphase muss Grossbritannien zudem das gesamte EU-Regelwerk einschliesslich neuer Gesetzgebung anerkennen, ohne selbst noch ein Mitspracherecht zu haben, wie die Leitlinien klarstellen. Das Vereinigte Königreich soll nur im Einzelfall als Beobachter in Gremien eingeladen werden. Auch die "vollständige Rechtsprechung" des EU-Gerichtshofs müsse London respektieren.

Die von den britischen Brexit-Befürwortern hochgehaltene Begrenzung der Einwanderung aus der EU wäre in der Übergangsphase damit nicht möglich. Und auch die Hoheit der EU in Handelsfragen muss London weiter anerkennen.

Hier kommt Brüssel den Briten jedoch ein wenig entgegen. EU-Verhandlungsführer Michel Barnier zeigte am Montag Verständnis dafür, dass Grossbritannien schon während der Übergangsphase Handelsgespräche mit Drittstaaten beginnt.

Es könne aber kein Abkommen "während der Übergangsphase ohne Zustimmung der 27 Mitgliedstaaten in Kraft gesetzt werden", machte Barnier deutlich.

EU-27 demonstriert Einigkeit

Die 27 verbleibenden EU-Europaminister brauchten für den Beschluss nach Angaben von EU-Diplomaten nur zwei Minuten. Die bulgarische Aussenministerin Ekaterina Sachariewa, deren Land zurzeit den EU-Ratsvorsitz inne hat, lobte dies als Zeichen der Geschlossenheit auf EU-Seite.

Die EU will zudem möglichst ab März über eine "politische Erklärung" zu den künftigen Beziehungen zwischen Brüssel und London vereinbaren. Barnier liess erstmals Flexibilität beim Zeitplan erkennen: Das Abkommen über Austritt und Übergangsphase wolle er wie geplant bis Oktober abschliessen.

Bei der politischen Erklärung komme es aber auf ein paar Wochen nicht an. Diese würde dann während der Übergangsphase bis Ende 2020 in Vertragsform gegossen.

Die britische Premierministerin muss nun gegen Widerstände in der eigenen Partei für Zustimmung zu den harten EU-Bedingungen für die Übergangsphase werben. Ihre Kritiker bei den Konservativen warnen, Grossbritannien werde in der Zeit zu einem "Vasallenstaat" der EU.

Ein Sprecher Mays zeigte sich am Montag überzeugt, dass in den anstehenden Verhandlungen zu der Übergangsphase noch Verbesserungen zu erreichen sind. Die Gespräche werden voraussichtlich in den nächsten Tagen beginnen.