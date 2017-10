EZB drosselt ab Januar umstrittenes Anleihen-Kaufprogramm

Geselliges Gedenken an König Bhumibol in der Schweiz

Mehrere hundert Menschen haben am Donnerstag auch in der Schweiz des verstorbenen Königs Bhumibol gedacht. Die mehrstündigen Anlässe in Gretzenbach SO und Echallens VD waren keine Trauerfeier im eigentlichen Sinn, auch wenn die Anwesenden in schwarz erschienen.