EZB hält Leitzins im Euroraum auf Rekordtief von null Prozent

IS-Chef Al-Bagdadi ist laut USA "am Leben" und nicht mehr in Mossul

Der Chef der Terrormiliz Islamischer Staat (IS), Abu Bakr al-Bagdadi, hat US-Angaben zufolge unter dem Druck der Kämpfe um Mossul die irakische Grossstadt inzwischen verlassen. Al-Bagdadi sei am Leben, sagte ein Vertreter des US-Verteidigungsministeriums am Mittwoch.