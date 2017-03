Economiesuisse fasst keine Parole für Energiestrategie 2050

6000 Menschen wegen Waldbrands in Chile in Sicherheit gebracht

Ein neuer Waldbrand in Chile hat tausende Menschen zwischenzeitlich in die Flucht getrieben. Wie Einsatzkräfte am Montag mitteilten, war das Feuer am Wochenende in Viña del Mar, einem beliebten Badeort nahe der Hafenstadt Valparaíso, in einem Waldgebiet ausgebrochen.