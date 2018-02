Ecuador: Grossbritannien lehnt Verhandlung im Fall Assange ab

Wahlkampf in Ägypten gestartet - Al-Sisi ohne ernsthafte Konkurrenz

Knapp einen Monat vor der Präsidentenwahl in Ägypten hat der Wahlkampf in dem nordafrikanischen Land offiziell begonnen. Neben Amtsinhaber Abdel Fattah al-Sisi tritt Mussa Mustapha Mussa von der Al-Ghad-Partei an.