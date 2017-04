Ecuador wählt den Nachfolger des Präsidenten Correa

20 Tote bei Blutbad in Sufi-Schrein in Pakistan

Bei einem Blutbad in einem Sufi-Schrein in Pakistan sind am Sonntag 20 Menschen getötet worden. Der Aufseher des Heiligtums und zwei Komplizen attackierten die Gläubigen mit Messern und Schlagstöcken, wie die Polizei in der Provinz Punjab mitteilte.