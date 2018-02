Eigene Töchter erschossen - US-Staat Texas richtet Mörder hin

Der 62-Jährige war für die Morde an seinen Töchtern verurteilt worden. Er erschoss die neunjährige Faith und die sechsjährige Liberty 2001 in seinem Apartment in Dallas als er sie über ein Wochenende von seiner getrennt lebenden Exfrau zu Besuch hatte. Bevor er die Morde beging rief er die Frau an, sie musste die Tat am Telefon mitverfolgen. Die Hinrichtung des Mannes war die dritte in diesem Jahr in den USA.