Ein Toter bei Anschlag auf Polizisten in Ägypten

Ein mit einem Sprengsatz präpariertes Motorrad sei in der Nähe des Zentrums in der Stadt Tanta im Nil-Delta explodiert, teilte das ägyptische Innenministerium am Samstag mit. Eine bisher kaum bekannte "Brigade der Revolution", die von den Behörden zur Muslim-Bruderschaft gezählt wurde, bekannte sich später zu dem Anschlag.

Seit dem Sturz des früheren Präsidenten Mohammed Mursi im Jahr 2013 kommt es in Ägypten aber verstärkt zu Anschlägen auf Sicherheitskräfte. Vor allem auf der Sinai-Halbinsel gehen die Sicherheitskräfte seitdem massiv gegen mutmassliche Terroristen vor. Zahlreiche Anschläge reklamierte ein Ableger der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) für sich.