Einbussen im Schienengüterverkehr nach Unterbruch im Rheintal

Schneider-Ammann weiht Paul-Grüninger-Strasse in Israel ein

Bundesrat Johann Schneider-Ammann hat am Montag in Israel die Paul-Grüninger-Strasse in der Stadt Rischon Lezion eingeweiht. Mit der Strasse wird der verstorbene St. Galler Polizeikommandant und Flüchtlingsretter (1891-1972) geehrt.