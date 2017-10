Eine halbe Millionen Vignettenbetrüger auf Schweizer Strassen

Spitzenkandidaten Kurz und Kern haben in Österreich abgestimmt

Bei der Parlamentswahl in Österreich haben die Spitzenkandidaten von ÖVP und SPÖ voller Zuversicht ihre Stimmen abgegeben. Die Kampagne der Sozialdemokraten habe in den letzten Tagen deutlich an Fahrt aufgenommen, sagte Bundeskanzler und SPÖ-Chef Christian Kern.