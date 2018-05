Tausende fordern am Tag der Arbeit gleiche Löhne für Mann und Frau

Transparente, Sprechgesänge und Umzüge: In der Schweiz machten am Tag der Arbeit Tausende laut und bunt auf die Lohnunterschiede zwischen Mann und Frau aufmerksam. In den Festreden ging es um "Schneckentempo", die Verfassung und Erfahrungen aus der Geschichte.