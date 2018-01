Eingeschlossene Höhlentouristen im Kanton Schwyz sind wieder frei

Mindestens 41 Tote bei Brand in Spital in Südkorea

Bei einem Brand in einem Spital in Südkorea sind am Freitag mindestens 41 Menschen ums Leben gekommen. Wie die Feuerwehr mitteilte, wurden mehr als 40 weitere Menschen verletzt, einige von ihnen lebensgefährlich. Das Feuer brach in der Notaufnahme aus.