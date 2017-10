Merkel will Türkei-Hilfe einschränken - Lob für Flüchtlingspolitik

Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel hat die demokratische Entwicklung in der Türkei kritisiert. Diese sei "sehr negativ einzuschätzen", sagte sie beim Gipfeltreffen der EU-Staats- und Regierungschefs am Donnerstag in Brüssel.