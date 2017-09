Enttäuschungen und späte Einsicht

Schulz: "Bitterer Tag für die deutsche Sozialdemokratie"

SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz hat die Wahlniederlage seiner Partei bei der deutschen Bundestagswahl eingeräumt. "Heute ist ein schwerer und ein bitterer Tag für die deutsche Sozialdemokratie" sagte Schulz am Sonntagabend in Berlin. Die SPD habe ihr Wahlziel verfehlt.

"Nach unserem Kernland Nordrhein-Westfalen haben wir auch die Bundestagswahl verloren", sagte Schulz am Sonntag vor Anhängern in Berlin. Die Aufnahme von einer Million Flüchtlinge in Deutschland spalte die Bevölkerung. Auch der SPD sei es nicht gelungen, einen Teil ihrer Wählerschaft von den Werten des Gemeinsinns und der Toleranz zu überzeugen.

Schulz will trotz der historischen Wahlniederlage Parteivorsitzender bleiben und die Sozialdemokraten in die Opposition führen.

Schulz nannte den historischen Wahlerfolg der rechtspopulistischen AfD "bedrückend". Er kündigte einen klaren Kurs gegen die AfD an, mit der erstmals eine rechtsextreme Partei in Fraktionsstärke in den Bundestag einziehe.

"Die SPD wird für ihre Werte und Prinzipien des Gemeinsinns, der Toleranz und des Respekts in der nächsten Wahlperiode kämpfen." Für die Sozialdemokratie gelte: "Wir werden unseren Kampf für Demokratie, Toleranz und Respekt weiterführen. Wir sind das Bollwerk der Demokratie."

Linke-Chefin Wagenknecht: "Vielleicht Probleme ausgeklammert"

Die Linke hätte sich nach Ansicht von Spitzenkandidatin Sahra Wagenknecht im deutschen Wahlkampf mehr der Flüchtlingsthematik widmen müssen.

Man habe "dort auch vielleicht bestimmte Probleme ausgeklammert, in der Sorge, dass man damit Ressentiments schürt", sagte Wagenknecht am Sonntagabend in Berlin. "Aber am Ende hat man dann der AfD überlassen, bestimmte Dinge anzusprechen, von denen die Menschen einfach erleben, dass sie so sind." Die Linke sei aber mit dem Ergebnis - ersten Hochrechnungen zufolge etwa 9 Prozent - zufrieden.

Fraktionschef Kauder: Union hätte sich besseres Ergebnis gewünscht

Der Fraktionschef von CDU/CSU, Volker Kauder, hat enttäuscht auf das Ergebnis der Union reagiert. "Wir hätten uns ein besseres Ergebnis gewünscht", sagte Kauder am Sonntagabend zu den massiven Verlusten der Union bei der Bundestagswahl.

Doch die Union habe das Wahlziel erreicht, stärkste Partei zu werden, und habe einen Regierungsauftrag. CDU/CSU kommen nach ersten Hochrechnungen auf rund 33 Prozent.

Saarlands Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer bezeichnete die herben Verluste als "hart". Sie kündigte an, dass die Union mit Grünen und FDP über eine gemeinsame Regierung reden müsse. Sie nannte eine sogenannte Jamaika-Koalition "durchaus machbar".

Für die FDP ist eine solche Koalition aber nicht zwangsläufig. Die FDP mache nicht zwangsläufig den "Ausputzer", sagte FDP-Vizechef Wolfgang Kubicki am Sonntagabend in der ARD.

Kubicki kritisierte die Entscheidung der SPD, in die Opposition zu gehen. Seine Partei stehe deshalb aber nicht automatisch für eine Koalition zur Verfügung.

Auch FDP-Generalsekretärin Nicola Beer liess eine Regierungsbeteiligung ihrer Partei offen. "Wir werden jetzt erst einmal abwarten", sagt sie im ZDF. Wenn die Kanzlerin bei der FDP anrufe und zu einer Regierungsbeteiligung einlade, werde man darüber sprechen. "Gedanken muss sich jetzt die Kanzlerin machen", sagte Beer.

Nach ersten Hochrechnungen sind rechnerisch ein solches Bündnis und eine Koalition aus Union und SPD möglich. Die Sozialdemokraten kündigten allerdings an, in die Opposition gehen zu wollen.

Historisches Bundestagswahl-Debakel für CSU in Bayern

Die CSU hat bei der Bundestagswahl in Bayern nach einer ersten Prognose so schwach abgeschnitten wie seit 1949 nicht mehr.

Auf die Schwesterpartei der CDU, die mit dem bayerischen Innenminister Joachim Herrmann als Spitzenkandidat angetreten war, entfielen nach einer Prognose des Bayerischen Rundfunks (BR) vom Sonntag nur noch 38,5 Prozent der abgegebenen Stimmen.

Die CSU lag damit noch unter den 42,5 Prozent von 2009, ihrem bisher zweitschlechtesten Ergebnis. Vor vier Jahren war die Christlich-Soziale Union (CSU) noch auf 49,3 Prozent gekommen.

Unerwartet stark schnitt in Bayern die AfD mit 12,5 (2013: 4,3) Prozent ab. Die rechtspopulistische Partei blieb damit nur knapp unter ihrem bundesweiten Ergebnis und war damit auch in Bayern drittstärkste Partei. Die SPD kam in Bayern auf 15,0 (20,0) Prozent. Die Grünen erreichten 10,5 (8,4) Prozent, die FDP kam auf 10,0 (5,1) Prozent, die Linke auf 6,5 (3,8) Prozent.

Demonstration gegen AfD-Wahlparty in Berlin

Parallel zum Erfolg der AfD bei der deutschen Bundestagswahl haben sich am Sonntagabend in der Hauptstadt Berlin Demonstranten vor der Wahlparty der Rechtspopulisten versammelt.

Etwa 100 Menschen zogen am Sonntagabend zum Alexanderplatz, wo die AfD-Anhänger sich in einem Club in einem Hochhaus versammelt hatten. Sie pfiffen und riefen Anti-AfD-Parolen. Die Polizei war mit einem grösseren Aufgebot vertreten.