Erben erhalten zwei Silberpokale aus Sammlung Budge zurück

Täter von Texas hatte persönliche Beziehungen in Kirchengemeinde

Der Mann, der in einer Kirche in Texas 26 Menschen erschossen hat, hatte persönliche Beziehungen in die Gemeinde. Angeheiratete Familienmitglieder von ihm hätten dort Gottesdienste besucht, sagte der örtliche Sheriff Joe Tackitt mehreren US-Sendern.