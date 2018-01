Erdbeben erschüttert Afghanistan und Pakistan - Mädchen stirbt

Das Epizentrum habe in der Grenzregion der beiden Länder, etwa 35 Kilometer südlich von Dscharm gelegen, teilte die US-Erdbebenwarte mit. Das Beben habe sich in einer Tiefe von 191 Kilometern ereignet. Aufnahmen im pakistanischen Fernsehen zeigten Menschen, die in Islamabad und andernorts in dem Land panisch aus Bürogebäuden und Schulen flohen.

In der pakistanischen Provinz Balutschistan sei mindestens ein Mädchen getötet und acht seien verwundet worden, als Hausdächer einstürze, sagte der Regierungsangestellte Izat Nazir Baluch. Bei einer Panik in einer Schule in Peshawar wurden laut Polizei vier Kinder verletzt.

Im Nordosten von Afghanistan seien drei Personen verletzt worden, berichtete der stellvertretende Gouverneur der Provinz Badachschan, Gul Mohammed Bedar. Die Behörden sammelten noch Informationen aus abgelegenen Dörfern. Das sei wegen der dort aktiven Taliban-Rebellen aber nicht einfach.

Die Erdstösse waren bis in die indische Hauptstadt Neu-Delhi und in den indischen Teil Kaschmirs zu spüren. Berichte über Schäden lagen von dort zunächst nicht vor.