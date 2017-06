Erdbeben im Kanton Freiburg bis Bern spürbar

Überhitzter Tankanhänger mit Sonderabfall in Matzendorf SO

Die erhöhte Temperatur in einem Satteltankanhänger mit flüssigen Sonderabfällen hat in Matzendorf SO am Montag zu einem Einsatz von Feuerwehren und Fachleuten geführt. Die Feuerwehr kühlte den Tank und eskortierte das Fahrzeug nach Olten zur Auftragsfirma.