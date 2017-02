Wie der staatliche griechische Radiosender ERT-Ägäis weiter berichtete, wurden aber keine Schäden auf den griechischen Inseln der Region gemeldet.

Bereits am Montag hatte mehr als ein Dutzend Beben die Region erschüttert. Mindestens fünf Menschen wurden in der türkischen Region Ayvacik leicht verletzt. Einige Häuser und Ställe seien dort zerstört worden, hatte am Montag die türkische Nachrichtenagentur DHA berichtet.