Erdogan will Einsatz in Syrien bis zur irakischen Grenze ausweiten

"Und dann werden wir unseren Kampf so lange fortsetzen, bis bis zur irakischen Grenze kein einziger Terrorist übrig bleibt", sagte Erdogan. Die von kurdischen Milizen kontrollierte Region Manbidsch liegt östlich von Afrin in der Nähe der türkischen Grenze.

Die Türkei richtet ihre Offensive in der Region Afrin gegen die kurdischen Volksschutzeinheiten YPG, die mit den USA verbündet sind. Ankara sieht die YPG als syrischen Ableger der in ihrem Land verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK, die nicht nur in der Türkei, sondern auch in Europa und den USA auf der Terrorliste steht.

Ein Vorgehen der Türkei in der Region Manbidsch wäre vor allem heikel, weil die USA dort zuletzt Ausbilder stationiert hatte. Erdogan kritisierte die USA erneut für ihre Unterstützung der YPG und sagte: "Unser grösstes Bedauern ist, dass im Moment diese Terrororganisationen mit den Flaggen Amerikas in dieser Region frei herumlaufen. Womit sollen wir das erklären?"

Türkischer Ärzteverband fordert Frieden

Zudem bezeichnete Erdogan Mitglieder eines Ärzteverbandes wegen ihrer Kritik an der türkischen Militäroffensive in Syrien als "Terroristenliebhaber". Die regierungskritische Türkische Ärztevereinigung hatte am Mittwoch eine Erklärung verbreitet, in der sie unter anderem vor "irreparablen Schäden" durch Krieg warnten. Zum Schluss hiess es: "Nein zum Krieg. Frieden, jetzt sofort!"

Unterdessen gibt es unterschiedliche Angaben über zivile Opfer durch die türkische Militäroffensive. Während Erdogan betonte, dass keine Zivilisten zu Schaden kämen, meldete die in Grossbritannien ansässige Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte alleine am Freitag fünf getötete Zivilisten durch türkische Luftschläge. Insgesamt seien bislang 38 Zivilisten getötet worden.

Die türkischen Streitkräfte teilten mit, in der Nacht zum Freitag habe die Luftwaffe im Rahmen der Offensive "Olivenzweig" Verstecke und Waffenlager der kurdischen YPG bombardiert. Dabei seien 23 Ziele zerstört worden. Seit Beginn der Offensive am vergangenen Samstag seien 343 gegnerische Kämpfer "neutralisiert" worden. Mit "neutralisiert" ist in der Regel getötet gemeint.

Am Freitag schlug nach Angaben der Nachrichtenagentur DHA zudem erneut eine Rakete aus Syrien im türkischen Grenzort Reyhanli ein.

Nach Angaben des türkischen Gesundheitsministers Ahmet Demircan wurden bislang drei türkische Soldaten sowie elf Kämpfer der von der Türkei unterstützten Freien Syrischen Armee (FSA) getötet. 130 FSA-Kämpfer wurden demnach verletzt.

Friedensbemühungen auf zwei Schienen

Auf zwei Schienen laufen inzwischen die diplomatischen Versuche zur Beilegung des Syrien-Konflikts: Via Moskau und via die Uno.

Wenige Tage vor dem Syrien-Kongress im südrussischen Badeort Sotschi dämpft die Moskauer Führung allerdings die Erwartungen. Der "Kongress der Völker Syriens" am Montag und Dienstag sei nur ein Schritt für das Bürgerkriegsland, wenn auch ein wichtiger, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Freitag. "Aber es wäre nicht korrekt zu erwarten, dass in Sotschi eine abschliessende Friedensregelung getroffen wird."

An der Teilnehmerliste werde noch gearbeitet, sagte Peskow der Agentur Tass zufolge. Das sei "äusserst kompliziert und mühselig". Russland bereitet sich aber nach früheren Angaben auf weit über 1000 Teilnehmer aus allen Volks- und Religionsgruppen Syriens vor.

Ob die syrische Opposition an dem Dialog in Russland teilnehmen wird, hing vom Verlauf der Verhandlungen unter Uno-Mandat in Wien ab. Der Uno-Sondergesandte Staffan de Mistura hatte sich am Freitag zunächst mit den Gegnern von Präsident Baschar al-Assad zu einem bilateralen Gespräch getroffen.