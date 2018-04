Erfolgreiche Stanser Musiktage mit Klängen aus Nah und Fern

Riad gegen Irans "offene Einmischung" in arabische Angelegenheiten

Am Gipfeltreffen der Arabischen Liga im saudiarabischen Dhahran hat König Salman dem Iran "offene Einmischung" in Angelegenheiten arabischer Länder vorgeworfen. "Wir bekräftigen unsere entschiedene Verurteilung iranischer Terrorakte in der arabischen Region."