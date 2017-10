Erneut Chaosnacht im Athener Viertel Exarchia

Aus Geiselhaft in Pakistan freigelassene Familie wieder in Kanada

Die aus jahrelanger Geiselhaft in Pakistan freigelassene Familie Boyle ist in Kanada eingetroffen. Der Kanadier Joshua Boyle und seine Frau, die US-Bürgerin Caitlan Coleman, sowie ihre drei Kinder landeten am Freitagabend (Ortszeit) in Toronto.