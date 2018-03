Erneut mehr Übernachtungen in Schweizer Hotels

Atomkraftwerk Mühleberg nach Störung wieder in Betrieb

Das Atomkraftwerk Mühleberg ist nach einer Störung am Mittwoch wieder am Netz. Ein gemessener Anstieg der Radioaktivität in den Dampfleitungen führte zu einer automatischen Schnellabschaltung der Anlage. Gefahr für die Bevölkerung und die Umwelt bestand nicht.