Erneut starker Anstieg bei Flugpassagieren

Im Durchschnitt waren die Maschinen zu 81,4 Prozent ausgelastet, 0,9 Prozentpunkte mehr als 2016. Mehr als vier Milliarden Menschen seien insgesamt geflogen, hiess es beim Airline-Verband.

Die Region Asien-Pazifik machte ein Drittel des Marktes aus, gefolgt von Europa mit 26,5 Prozent und Nordamerika mit 23 Prozent. Die IATA repräsentiert etwa 280 Fluggesellschaften, die für 83 Prozent des globalen Luftverkehrs verantwortlich sind. Die Statistik berücksichtigt auch das Geschäft von Nichtmitgliedern.

Gute Konjunkturdaten beflügelten demnach das internationale Geschäft. Die Fluggesellschaften in der Asien-Pazifik-Region verzeichneten ein Wachstum von plus 9,4 Prozent, die europäischen Airlines plus 8,2 Prozent. In Nordamerika betrug das Wachstum 4,8 Prozent.