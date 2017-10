Erneuter Taliban-Angriff tötet neun Polizisten in Afghanistan

Die Angreifer attackierten den Sicherheitsposten in der Provinz Ghazni im Südosten des Landes mit schweren Waffen und zerstörten ihn.

In der Provinz Ghazni kam es zeitgleich zu mehreren weiteren Angriffen, auch in der gleichnamigen Provinzhauptstadt. Den Sicherheitskräften sei es aber gelungen, die Taliban zurückzuschlagen und ihnen schwere Verluste zuzufügen, sagte ein Mitglied des Provinzrats.

Nächtliche Angriffe der Taliban auf örtliche Sicherheitsposten haben in Afghanistan in letzter Zeit zugenommen und finden wöchentlich, zeitweise auch täglich statt. Bei ähnlichen Zwischenfällen starben am Wochenende insgesamt 28 Polizisten.