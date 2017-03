Eröffnung von Berliner Hauptstadtflughafen möglicherweise erst 2019

Demanch liegt die Wahrscheinlichkeit für die BER-Eröffnung bis Herbst 2018 ohne die Umsetzung weiterer Massnahmen bei 73 Prozent. "Eine Eröffnung des BER in den Wintermonaten hat die FBB ausgeschlossen", heisst es in dem am Montag auf der Internetseite der Flughafengesellschaft veröffentlichten Dokument.

"Entsprechend besteht ein Risiko, dass sich die Eröffnung des BER bis in das Jahr 2019 verzögert." Mit der Veröffentlichung des Gutachtens reagiert die FBB auf die anhaltenden Spekulationen über den BER-Eröffnungstermin. Dies sei "ein erster wesentlicher Schritt zu mehr Transparenz", erklärte der neue BER-Chef Engelbert Lütke Daldrup.

Der geplante Berliner Hauptstadtflughafen kämpft seit Jahren mit Problemen. Er sollte ursprünglich 2011 in Betrieb genommen werden. Das Projekt verzögerte sich aber immer wieder durch technische Mängel und Pfusch am Bau. Zudem haben sich die Kosten auf mehr als sechs Milliarden Euro vervielfacht.

Offiziell gibt es für den Berliner Hauptstadtflughafen bisher keinen neuen Eröffnungstermin. Das bisherige Ziel, den Flughafen im Süden Berlins noch bis Ende 2017 in Betrieb zu nehmen, war im Januar aufgegeben worden, nachdem neue Probleme und Verzögerungen unter anderem bei Automatiktüren und Sprinkleranlage aufgetreten waren.