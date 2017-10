Erster Linienflug verbindet St. Helena mit dem Rest der Welt

Terror-Miliz IS kurz vor Verlust ihrer Hochburg al-Rakka in Syrien

Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) steht kurz vor dem Verlust ihrer Hochburg al-Rakka in Nordsyrien. Viele IS-Kämpfer haben die Stadt bereits verlassen oder stehen vor ihrer Evakuierung; weitere wollen in der nordsyrischen Stadt ausharren.