Erster Masern-Todesfall in der Schweiz seit 2009

UNO will mögliche Verbrechen gegen Rohingya in Myanmar untersuchen

Die UNO will mögliche schwere Verbrechen gegen die muslimische Minderheit der Rohingya in Myanmar untersuchen. Gegen den Willen Myanmars beschloss der UNO-Menschenrechtsrat am Freitag, eine Untersuchungskommission einzusetzen.