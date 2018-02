Ex-FIFA-Chef Blatter prüft rechtliche Schritte gegen Sperre

Jetzt schaltet sich auch UBS-Konzernchef Sergio Ermotti in die "No Billag"-Diskussion ein. Er werde am 4. März gegen die Volksinitiative stimmen, die die Abschaffung der Radio- und Fernsehgebühren in der Schweiz fordert, erklärte Ermotti in einem am Donnerstag veröffentlichten Beitrag.