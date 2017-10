Ex-Präsident von Guatemala muss wegen Korruption vor Gericht

Trump verteilt Halloween-Süssigkeiten an Journalisten-Kinder

US-Präsident Donald Trump hat im Weissen Haus Süssigkeiten an Kinder von Journalisten in Halloween-Kostümen verteilt. Dabei konnte er sich Scherze über die Medien nicht verkneifen. "Ich kann nicht glauben, dass die Medien so schöne Kinder hervorgebracht haben."