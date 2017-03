FDP-Delegierten sagen knapp Ja zur Energiestrategie 2050

Türkei hält trotz Absage an Wahlkampf in den Niederlanden fest

Der türkische Aussenminister Mevlüt Cavusoglu will an Wahlkampfveranstaltungen in den Niederlanden festhalten, obwohl ihm ein Auftritt in Rotterdam untersagt worden war. "Wir gehen dorthin, wo wir wollen", sagte er laut der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu.